基市府與企業座談》美提高關稅 部分供應商準備放無薪假

基隆市政府與廠商座談，了解業者對關稅的衝擊及需求。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕因應美國提高關稅，基隆市政府今天與企業座談，市長謝國樑表示，希望中央能夠調動的一些資源跟預算協助企業紓困。六堵科技園區業者表示，有部分業者已被要求暫緩出貨，它的供應商可能會開始安排無薪假，有些是先放特休假。

謝國樑表示，將滾動式與企業對談，了解關稅對企業的產能或者是就業所造成的影響，他呼籲中央和地方一起來合作，提出具體的協助紓困計畫，包括一些預算撥補。

請繼續往下閱讀...

六堵科技園區的南京資訊有限公司董事長吳宗寶也是六堵科技園區廠商協進會理事長指出，六堵科技園區跟大武崙工業區的會員廠商們，有很多都是做出口美國的生意，關稅提高是非常大的一個衝擊。

市長謝國樑邀基隆市產業座談，希望中央與地方協助企業紓困。（記者盧賢秀攝）

吳宗寶說，這個影響不是外銷到美國單一狀況而已，會影響到全球的經濟發展，歐洲經濟受到美國影響，在歐洲、在日本的生意也都會受到影響。廠商協進會開始調查各個會員、廠商需要政府協助的事項，包括一些補助或是增加融資等。

此外，有部分廠商反映，有些美國客戶要求延後出貨，對廠商來說不僅成本增加，對未來營運也有未知性，部分廠商的供應商考慮先放特休假，可能會開始安排無薪假，業者在短期內會面臨的衝擊，因此，希望地方政府能夠優先溝通、協助，大家還是在努力和突破。

基隆六堵科技園區廠商協進會理事長吳宗寶表示，有業者反映，供應商可能安排放無薪假，業者希望政府補助或協助增加融資。（記者盧賢秀攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法