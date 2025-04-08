建商砸重金卡位都更效益標的

台北市精華區土地向來難求，因此，透過都更、危老等手段開發已成常態。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近幾年北市陸續冒出多個知名都更案，也直接引發部分建商砸重金搶進具都更效益的標的。根據台北市都市更新服務審議平台「富邦鴻禧花園大廈更新案」、「環亞大樓都更案」等知名都更案均已進入都更流程，再加上「芙蓉大樓」、忠孝復興SOGO商圈7幢透天厝買賣案等百億級、具都更效益的指標買賣案，房產業者指出，預期未來幾年，台北市知名都更案將陸續開花結果。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在危老、都更的容積獎勵下，台北市精華路段的老舊大樓或商業大樓也陸續進入重建期，透過重建後爭取獎勵，可以活化創造更大的價值。

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北市都更整合速度仍緩慢

房市專家何世昌表示，老公寓都更速度尚且不快，更遑論區分所有權人眾多的集合式大樓，即便已經成案且經核定，距離重建、推案通常還需要一段時間，整合十餘年是很稀鬆平常之事。以「鴻禧花園大廈」為例，從2010年就已開始洽談重建事宜，至今已歷時十餘年，意味著北市都更依然不易。但在民間業者持續耕耘與公辦都更案挹注下，未來都更案量仍很可觀。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台北市精華區土地向來難求，因此，透過都更、危老等手段開發已成常態，而台北市房價高，建商要用買斷產權方式執行，難度頗高，因此，受制地主心態的合建推展速度難期待大躍進，所以市中心精華區市容老舊，不但設施服務條件不足，公安風險也高。

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