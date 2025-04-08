彭金隆：美2大指數小幅上揚 有助提振台股

金融監督管理委員會主委彭金隆。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕美對等關稅持續衝擊全球股市，台股繼昨日大跌逾2000點，創下史上紀錄後，今（8）日續跌800多點。金管會主委彭金隆今日表示，昨天歐股已在收斂，美股也回到穩定狀態，與台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數也都止穩且小幅上揚，今日早盤的日股也已穩定，都有助提振台股的信心。

彭金隆上午在立院受訪時指出，這是全球的問題，不管是美股、歐股、亞股通通都反映了這個問題，不只有台灣的市場，而我國比較特別的是因為有清明連假的關係，才在昨天反映出股價的問題。

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彭續指，各位應該有注意到昨天歐股已在收斂，美股也回到穩定狀態，甚至跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數也都止穩且小幅上揚，今日早盤的日股也已穩定，這都有助於提振台股的信心。

彭金隆強調，金管會過去針對相關事件的處理，已有非常多的經驗，也會隨時關注，適時提出相應措施，好比金管會在周日提出的幾項措施也發揮了效果，金管會將持續關注，適時對股市進行相關措施。

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