美課32％關稅 盧秀燕邀中部8縣市發表「7大聯合聲明」

針對美國對台課徵32%對等關稅，盧秀燕與中台灣治理平台8縣市首長開視訊會議，共同發表「7大聯合聲明」。（市府提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對美國對台課徵32%對等關稅，台中市府今天表示，中台灣治理平台8縣市首長共同發表「7大聯合聲明」，建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策、盼政府公股行庫短期內不要抽銀根、呼籲立法院儘速通過880億元補助方案、重新審視其他國家關稅障礙問題、8縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案、期望中央關稅談判避免犧牲農業等弱勢產業，中央地方攜手協助業者降低關稅衝擊。

針對美國對台課徵32%對等關稅，盧秀燕與中台灣治理平台8縣市首長開視訊會議，共同發表「7大聯合聲明」。（市府提供）

市長盧秀燕啟動中台灣治理平台，昨（7）晚9時主動邀集7縣市首長一同召開線上會議共商對策，會中表示，美國總統川普宣布對台灣課徵高達32%的關稅，此舉對以出口為導向的台中市製造業將帶來巨大衝擊，市府提出4大因應對策，包括一週內完成各產業公協會美方訂單受影響樣態；積極擴大非美市場的拓銷參展補助，協助業者分散市場風險；推動勞工扶助方案，以應對可能出現的失業問題；以及成立專案小組，提供企業即時的諮詢與輔導，協助其對接中央資源並進行升級轉型。

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美國對台課徵32%對等關稅，盧秀燕表示，此舉對以出口為導向的台中市製造業將帶來巨大衝擊。（市府提供）

此外，台中市也向中央提出2大訴求，強烈呼籲中央政府在未來一年內不要抽緊銀根，以維持市場的資金流動，支持企業營運；並期盼立法院不分黨派，儘速通過880億元的協助方案，以提供企業實質的支援。

與會的7縣市首長也分享各自轄區內產業可能面臨的挑戰與擔憂，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦對於中央提出880億元協助方案均表支持，邱代理市長進一步期望中央依受衝擊之輕重緩急排列補助順序。

彰化縣長王惠美強調，「用兵貴在神速」，建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策。雲林縣長張麗善則憂心未來可能發生企業倒閉、勞工失業等情形，期望跨縣市攜手制定照顧勞工方案，加強社會安全網。

嘉義市長黃敏惠提到，考量中央與美國談判時間未定，為讓企業度過難關，呼籲除了公股行戶不要抽銀根，也應給予企業利息優惠或稅賦減免，避免產業雪上加霜。南投縣長許淑華則特別呼籲中央在對外交涉談判關稅之中，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

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