「人工熊市」勿驚慌 謝金河：台積電跌破800元也許是機會

川普「對等關稅」引發台股崩盤，今（8日）開盤台股延續昨日跌勢，下挫逾900點。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕川普「對等關稅」引發台股崩盤，今（8日）開盤台股延續昨日跌勢，下挫逾900點，台積電也一度失守800元，不過財訊傳媒董事長謝金河一早就發文稱「台灣向來生於憂患中！」提到台積電上漲的時候，很多人怨嘆手上沒有台積電，「這次若跌破800元，也許是一個機會！」

謝金河今（8日）在臉書表示，謝金河表示，每一次股市大跌，總是會想到張錫怎麼說？這次他又挺身而出說這次是川普製造的「人工熊市」，勿驚慌！謝金河指出，這是他第一次聽到「人工熊市」這個詞，但在危機降臨時刻，張錫告訴大家台股有強勁的基本面。

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張錫分析，全體上市櫃公司稅前賺4.89兆元，年增38.33%，今年獲利強勁，配息力道也強。另外，台灣2024年出口4750億元，其中，ICT1325億美元，晶片1772億美元，佔65%，這個產品大多數出口到中國、東恊、墨西哥再組裝到美國，而接下來可能有關稅「人道走廊」，對於內含美國價值20%的產品可能豁免。

謝金河坦言，在大的危機來臨時，市場悲觀的力量會加大壓力，經常悲觀再悲觀，他看到有人說台股恐跌破萬點、台積電跌回370元，昨天台股大跌逾2000點、1702家跌停，謝金河認為「那是市場在宣洩累積多日的賣壓，今天仍會有餘波盪漾，但此時正是檢視基本面的好機會！」

謝金河認為，過去一年股價狂炒的如矽光子、Cowos概念股，缺乏基本面的，可能仍有繼續探底壓力，不過像台泥跌到29.2元，出現11.87萬張成交量，這是大股東買回去的訊號；台積電的ADR昨晚在美國已經抗跌，今天再跌停機率不大。謝金河表示，台積電上漲的時候，很多人怨嘆手上沒有台積電，「這次若跌破800元，也許是一個機會！」

最後謝金河感嘆，這麽多年來，台積電一直「生於憂患」，但台積電仍然在風浪中穩健前行，這也是台灣的處境，今天台股也會繼續宣洩賣壓低開，很可能是一個轉折時刻。

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