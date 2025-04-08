高市府拜會四大公協會 高市工業會:「金融支持」是最迫切需求

螺絲公會總幹事楊芳益表示，希望中央及市府能持續協助業者提升產品附加價值、調整生產與供應鏈以降低關稅衝擊。（經發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕應對美國關稅衝擊，高市經發局長廖泰翔密集拜會四大重要公協會，了解在地企業可能面臨挑戰，高雄市工業會總幹事李威穎除肯定中央支持政策，並提醒「金融支持」是當前最迫切的需求，。

科技產業園區電電公會理事長鄭再興建議業者建立自有品牌，開發利基市場來找尋新的出路，化危機為轉機。（經發局提供）

經發局表示，儘管螺絲螺帽等扣件產業因232條款，已於2025年2月被納入25%關稅範圍並於3月12日實施，本次應未在調高之列，但經濟部仍將其視為受影響產業；台灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕指出，期盼中央及市府能持續協助業者提升產品附加價值，並調整生產與供應鏈結構，以降低關稅帶來挑戰。

請繼續往下閱讀...

高雄市工業會李威穎總幹事表達對於中央政府已提出的支持方案的肯定，他也強調「金融支持」是當前最為關鍵的一環。（經發局提供）

台灣科技產業園區電機電子工業同業公會理事長鄭再興分析，關稅政策短期內恐將導致市場需求降低，建議政府能將相關補助方案擴及至上中游供應鏈，以強化整體產業韌性。

高雄市工業會總幹事李威穎直言，此波關稅政策將對高雄的金屬鋼鐵、零組件及電子資訊等產業造成顯著的挑戰，除肯定中央政策，並提醒「金融支持」是當前最為迫切的需求，呼籲政府以前瞻視野，提供企業實質的資金挹注、貸款展延及利息補貼等金融措施。

中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處主任張世昌說明，貿協長期致力於協助台灣業者拓展海外市場，透過舉辦採購洽談會、展覽、會議及海外拓銷等多元活動，已取得良好成效，未來將與高雄市政府緊密合作，積極協助在地產業發展市場多元化策略，提供各市場的相關資訊，助業者掌握先機。

經發局長廖泰翔強調，為協助企業應對關稅調整帶來的影響，行政院已於4月4日宣布總計約880億元的協助方案，高市府亦成立「因應對等關稅經濟對策小組」，並提出「建立產業聯繫平台」、「成立產業輔導團」及「設立勞工關懷小組」三大措施，全力協助企業減輕關稅影響。

經發局補充，針對經濟部為因應美國關稅提出的出口供應鏈支持方案，市府將密切關注中央公告時程，並主動協助在地廠商與中央資源對接，經發局也將持續輔導在地業者朝向高值化、數位及低碳轉型發展，提升數位技術應用及導入智慧科技管理，聚焦高端市場需求，開發高附加價值產品，以提升市場抗風險能力並確保營運穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法