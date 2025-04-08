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貝萊德CEO示警：美國恐已陷入衰退、聯準會無法如預期降息

2025/04/08 08:31

貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）。（彭博）貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布實施對等關稅，引發全球經濟衰退的疑慮，貝萊德（BlackRock）CEO芬克（Larry Fink）週一（7日）表示，許多企業領袖認為，美國經濟已經處於明顯的衰退之中。芬克更補充，他認為對等關稅帶來的通膨壓力，將使聯準會降息變得更加困難。

《CNBC》報導，芬克在紐約經濟俱樂部的一場活動上表示：「大多數我交談過的執行長都會說，我們現在可能已經進入衰退了。」

芬克更補充說：「其中一位執行長特別提到，航空業就像煤礦中的金絲雀，而我聽到那隻金絲雀已經生病了。」

芬克認為，通膨壓力將讓聯準會在經濟衰退期間採取降息的舉動變得困難。他說：「現在有一種說法是聯準會今年將降息4次，但我認為這種可能性是0。我更擔心的是，我們可能面臨居高不下的通膨，而這將導致利率比現在還要高得多。」

根據芝商所（CME）FedWatch，交易員現在預期，聯準會在今年底前將把基準利率下調至少1個百分點，這可能意味著4次、每次各0.25個百分點的降息。

芬克的談話在彭博電視台（Bloomberg Television）播出。

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