關稅假消息牽動巨幅波動 道瓊仍跌349點那指小紅

美股道瓊及標普今日經歷巨幅漲跌，美股終場漲跌互見。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場持續擔憂華府關稅政策和美國貿易夥伴報復措施的影響，美國華爾街股市7日開盤延續前兩個交易日的跌勢，但盤中拋售壓力減弱，部分投資人也逢低買進，4大指數終場漲跌互見。

綜合媒體報導，受到關稅假消息影響，美股7日經歷劇烈波動，早盤道瓊下殺超過1500點、標普大跌4.7％，不過在外媒傳出川普政府正在考慮暫停除了中國以外的所有國家關稅約90天，美股因此翻紅，道瓊上漲近900點、標普轉為上漲3.4％，但在白宮證實暫停關稅為假消息後，美股又迅速轉跌。

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標普7日收盤略跌0.23%，在過去三個交易日下跌逾 10%，是2020年新冠疫情爆發以來最慘；道瓊指數跌幅最大，收低近350點。不過隨著逢低買入資金湧入科技股，那斯達克指數最終上漲0.1%，費半指數上漲2.70%。

個股方面，輝達上漲3.53%、亞馬遜上漲2.49%；特斯拉與蘋果延續跌勢，分別下跌2.56％、3.67％，台積電ADR小跌0.43%，收146.17美元。

道瓊工業指數下挫349.26點或0.91%，收37965.60點。

標準普爾指數小跌11.83點或0.23%，收5062.25點。

那斯達克指數小漲15.47點或0.10%，收15603.26點。

費城半導體指數揚升97.29點或2.70%，收3694.95點。

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