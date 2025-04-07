摩根大通CEO：川普關稅恐釀全球經濟衰退、削弱美國領導地位！

摩根大通執行長戴蒙。（彭博）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的「對等關稅」引發國際強烈反彈，全球股市也隨之受到重創。美國最大金融服務機構摩根大通（J.P. Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）今天警告，川普的關稅政策恐導致全球經濟衰退，並且削弱美國在世界上的領導地位。

根據《CNN》 7日報導，作為全球最具影響力商界領袖之一的戴蒙，週一在一封給摩根大通股東的年度信中警告，川普上週宣布的對等關稅政策恐進一步加劇通膨，不管是進口商品還是國內產品價格，經濟衰退發生的可能性很大。他直言，美國在世界之所以能處於領導位置，是建立自身經濟、軍事實力和維持世界秩序等理念基礎上，但新關稅和川普的「美國優先」外交政策，可能會削弱甚至是破壞這樣的特殊地位。

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戴蒙表示，「美國優先」並沒有問題，但前提是美國不是孤軍奮戰的，川普的「美國優先」是在撕裂與盟友的關係，「如果西方世界的軍事和經濟聯盟破裂，美國將不可避免地弱化」。《CNN》指出，戴蒙過去曾對烏俄戰爭和中東衝突等地緣政治影響全球經濟發表過看法，但鮮少對某一項美國經濟政策提出如此直言不諱的警告。

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