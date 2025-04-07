川普關稅衝擊 螺絲業者盼政府助產業轉型

為了解美對台課徵32%對等關稅，對國內螺絲產業造成的衝擊，立委邱議瑩今天邀集高雄市府拜訪螺絲公會，傾聽業者需求。（邱議瑩服務處提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕美國川普總統宣布對台課徵32%對等關稅，立委邱議瑩今天邀集高雄市府拜訪螺絲公會，傾聽業者需求，業者表示，許多美國客戶已緊急喊停出貨，面對長期關稅壓力與全球供應鏈重組，唯有政府協助產業轉型，才是長遠之計。

業者指出，扣件產業本身利潤偏低，近期更因原物料成本暴漲，導致原有訂單停滯，關稅調整消息一出，許多美國客戶已緊急喊停出貨，業者表示，政府提出的880億元補助雖可短期紓困，但面對長期的關稅壓力與全球供應鏈重組，唯有政府協助產業轉型，才是長遠之計。

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邱議瑩會中表示，將全力爭取中央880億元補助精準到位，優先協助受創最深的傳產與出口導向產業，為確保產業長遠發展，她也將要求啟動跨部會的產業轉型因應小組，協助業者因應關稅變局，開拓多元市場、提升附加價值。

邱議瑩強調，這不只是扣件業或高雄的問題，而是全台製造業的共同挑戰，她會持續把第一線產業聲音帶進中央，與大家一同守住台灣製造的根基。

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