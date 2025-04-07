Touch Taiwan 2025 下週登場 聚焦電子紙、Micro LED等三大亮點

Touch Taiwan 2025 下週登場。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板業年度盛事「Touch Taiwan 2025」將於4月16日至18日在台北南港展覽館一館盛大登場。今年展會以「Forward Together」為主軸，串聯「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」三大品牌，台灣顯示器聯合總會（TDUA）理事長、友達總經理柯富仁指出，此次展會有三大亮點，吸引來自10國328家廠商、使用920個攤位，規模成長10%。

柯富仁說，「電子紙專區」為今年首度設立，集結全球電子紙產業上中下游供應鏈，完整呈現電子紙技術最新技術、應用與解決方案。展區匯聚包括元太科技等39家全球指標性電子紙生態圈夥伴，來自TFT背板、電子紙模組、零售系統整合、大尺寸看板整合、IC設計等業者，完整展現多元創新技術，帶來低碳、節能的電子紙解決方案。

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展期第二天舉辦「電子紙產業生態發展論壇」，邀請產業鏈重磅廠商探討全球市場趨勢、TFT背板、IC設計等技術，共同推動電子紙智慧永續發展。

另外，因應先進封裝技術熱潮，也首度新增「PLP面板級封裝專區」，聚焦先進封裝技術-PLP（Panel Level Packaging）面板級封裝，展示項目包括蝕刻/雷射/電鍍設備、設備系統整合、重佈線技術、切割機、RDL設備、濕製程設備、暫時鍵合機、點膠設備、揀晶/固晶設備、TGV/玻璃基板、PLP搬運盒與搬運設備等，吸引眾多產業供應商前來展示。

參展廠商包括迅得、家登、大銀微系統、由田、東捷、志聖、均豪、均華、帆宣、群翊、亞智、鈦昇、大量、海德漢、中勤實業、致茂電子、達興、嘉寶、大塚、辛耘、德芮達、兆陽、新光網、億昇幫浦、安碩數位、翔緯光電、恩馳、勤友光電、馗鼎奈米、科嶠、工業技術研究院等材料、設備與技術解決方案的頂尖廠商。

第三大亮點則是面板廠佈局多年的Micro LED技術，柯富仁說，隨著Micro LED技術成熟度再提升，這幾年從面板、材料到設備全面加速創新技術落地，推動整體產業鏈在台量產投資，讓台灣成為全球Micro LED產業重要基地，建構出完整的供應生態系。

今年Touch Taiwan展會上，可以看到更多Micro LED高端電視、車用顯示與AR裝置等應用產品與解決方案，展出廠商包括友達、群創、富采集團、錼創、漢民、AGC、SMARTKEM、COHERENT、台灣信越、晶彩科技、群燿光學、基恩斯、宏惠光電、瑞利光及法國館Aledia、Nanomade、SOLNIL SAS、SET Corporation S.A.、UBIK等眾多廠商參與，顯示Micro LED市場熱度持續備受關注

同期，「國際Micro/Mini LED高峰論壇」邀請國內外專家分享量產與技術發展現況，彰顯台灣在全球Micro LED產業的關鍵地位。

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