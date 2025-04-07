慧洋3月每股稅前0.04元轉盈 Q1每股虧損0.23元

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）3月合併營收為12.78億元，受惠2月下旬散裝運價指數逐步回升，加上南美穀物收成旺季將至，挹注3月營業利益為1.49億元，營業利益率已由-8%回升至12%，稅前盈餘則為0.26億元，自結每股稅前盈餘為0.04元，較2月轉虧為盈。

慧洋第一季營收為35.10億元，營業利益為2.00億元，稅前虧損為1.71億元，自結每股稅前虧損0.23元。

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慧洋表示，目前全球政治局勢與貿易經濟處於高度不穩定狀態，在烏俄戰爭的部分，日前美、俄、烏三國已針對黑海商業航運安全達成初步協議，已可見停戰曙光，戰後重建需求可望進一步推升原物料運輸貿易；而美國政府祭出關稅政策，由於美國並非散裝原物料主要進口國，因此影響尚不明朗。

慧洋於今日召開董事會，並於會上通過2024（113）年股利政策，為持續創造穩定投資價值，擬配發現金股利4.5元，以2024全年獲利8.08元計，配發率為55.7%，以今日收盤價63元計算，現金殖利率則為7.1%。

展望2025，慧洋仍維持審慎樂觀態度，慧洋表示，由於今明兩年散裝新造船數量仍偏低，供需平衡將有利於市場的健康發展，而今日董事會亦通過處分兩艘舊船，分別為一艘超級極限型及一艘輕便型，處分損益將按實際交船時程認列，適時的汰換老舊船舶將有助於維持船隊運力在最佳狀態。

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