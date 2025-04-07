晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股雪崩2065點創史上第1！兇手不是外資而是「它」

2025/04/07 15:59

台股雪崩2065點創史上第1！兇手不是外資，而是台灣投資人（記者田裕斌攝）台股雪崩2065點創史上第1！兇手不是外資，而是台灣投資人（記者田裕斌攝）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球金融市場持續籠罩在川普關稅風暴眼，亞股續上演黑色星期一，台股展開連假補跌，在權值王台積電開盤直接摜殺跌停，在台積電領頭無差別下殺，終場指數暴跌2065點，創史上之最，而造成台股雪崩兇手，竟然不是外資，而是台灣投資人自己，週一在台股創4項紀錄之際，外資未選擇落井下石，而是趁低抄底，反手買超168億元。

台股週一展開連假補跌，在權值王台積電開盤直接摜殺跌停，暴跌94元，創史上之最，指數開低走低，在上市公司高達945家打入跌停，亦創史最多，終場指數慘遭血洗2065點，或跌9.7%，雙雙創新紀錄，指數不僅摜破2萬點大關，更直下1萬9千點，收19232.35點，法人直言，在成交量更急凍到1472億元，且在無差別摜殺下，台股恐陷無量危機。

而造成台股刷新4項紀錄的兇手，竟然不是外資，而是台灣投資人，根據證交所公佈的三大法人買賣超，外資週一結束連6賣，大手筆買超168.21億元，至於自營商則賣超9.04億元，而投信則賣2.36億元，在外資大買下，三大法人終場買超156.81億元。

法人指出，從三大法人買賣超來看，造成台股週一雪崩逾2000點，主要兇手是台灣投資人，在自己嚇自己下，無差別式瘋狂拋售下，造成台股無量下殺，恐進一步引發短線台股再破底危機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財