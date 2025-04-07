台股雪崩2065點創史上第1！兇手不是外資而是「它」

台股雪崩2065點創史上第1！兇手不是外資，而是台灣投資人（記者田裕斌攝）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球金融市場持續籠罩在川普關稅風暴眼，亞股續上演黑色星期一，台股展開連假補跌，在權值王台積電開盤直接摜殺跌停，在台積電領頭無差別下殺，終場指數暴跌2065點，創史上之最，而造成台股雪崩兇手，竟然不是外資，而是台灣投資人自己，週一在台股創4項紀錄之際，外資未選擇落井下石，而是趁低抄底，反手買超168億元。

台股週一展開連假補跌，在權值王台積電開盤直接摜殺跌停，暴跌94元，創史上之最，指數開低走低，在上市公司高達945家打入跌停，亦創史最多，終場指數慘遭血洗2065點，或跌9.7%，雙雙創新紀錄，指數不僅摜破2萬點大關，更直下1萬9千點，收19232.35點，法人直言，在成交量更急凍到1472億元，且在無差別摜殺下，台股恐陷無量危機。

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而造成台股刷新4項紀錄的兇手，竟然不是外資，而是台灣投資人，根據證交所公佈的三大法人買賣超，外資週一結束連6賣，大手筆買超168.21億元，至於自營商則賣超9.04億元，而投信則賣2.36億元，在外資大買下，三大法人終場買超156.81億元。

法人指出，從三大法人買賣超來看，造成台股週一雪崩逾2000點，主要兇手是台灣投資人，在自己嚇自己下，無差別式瘋狂拋售下，造成台股無量下殺，恐進一步引發短線台股再破底危機。

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