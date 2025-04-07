立凱電授權ICL美國LFP廠啟用 閃避對等關稅大刀

立凱電授權ICL的美國磷酸鐵鋰廠啟用。圖為ICL Group執行長Elad Aharonson。（立凱電提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕鋰智財服務商立凱電（5227）今日表示，就在美國總統川普公布全球新關稅政策之際，美國第一座磷酸鐵鋰（LFP）試產線宣布正式啟用，該廠是由立凱電技轉與授權給以色列化工集團ICL的電池材料創新與認證（BMIQ）中心。

立凱電董事長張聖時指出，這是美國首座此類設施，也是台美在電池材料合作領域邁向領導地位的重要里程碑；該中心耗資2000萬美元，位於美國中部密蘇里州聖路易斯市的Carondelet園區，隨著試量產線啟用，意味正式打開美國市場。

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根據ICL最新發布新聞稿指出，這是美國首座此類設施，將推動ICL在電池材料領域的領導地位，未來將在該中心創新、測試新化學技術，並加速將新想法推向市場。

立凱電已轉型為鋰智財服務商，專注於授權業務，以應對中國傾銷的挑戰。該公司表示，隨著最佳化產品和客戶組合，也持續投入研發資源，提升技術能力，擴展至其他電池材料的開發，包括負極材料的量產技術和電解質的改善。

針對美國對等關稅政策，立凱電也表示，隨著ICL在美國的LFP材料廠，啟用，ICL、立凱電將獲得前所未有的歷史機遇，為這波關稅大刀落下的受益者。

立凱電解釋，中國磷酸鐵鋰電池之前享有價格優勢，如今新關稅政策實施，將使得中國廠商優勢不再，再者，全球持續實施「去中化」，中國鋰電池正極材料正面臨關稅大刀及去中化兩大挑戰。

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