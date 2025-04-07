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川普課台灣32％關稅 工具機業者憂兩大困境

2025/04/07 14:31

川普課台灣高關稅，台灣工具機業者面臨了兩大困境。（示意圖，彭博資料照）川普課台灣高關稅，台灣工具機業者面臨了兩大困境。（示意圖，彭博資料照）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國總統川普在台灣時間3日宣佈對台灣課對等關稅32%，台灣的工具機業者表示，非常頭痛，除了面臨高關稅外，還要面臨主要競爭對手韓、日被課比台灣少的關稅，雖外移可避風險，但整個供應鏈外移會影響台灣經濟，造成貿易逆差，對台灣造成重大影響，現在只能先觀察，先守住再說。

川普要對台灣課了32%關稅，今天台股如預料全面重挫，一開盤就下跌了二千多點，足見台灣人都知道川普的高關稅，對台灣影響甚鉅。

台中精機公司副總許文治表示，對於川普課台灣高關稅，台灣工具機業者面臨了兩大困境，第一個就是出口到美國要面臨高達３２％的高關稅，第二個就是日、韓兩國是台灣工具機最大的競爭國，但被課的關稅有二十多％，在此情況下，台灣工具機業者差了七、八％關稅，毛利並沒有如此高，難以競爭。

許文治無奈的表示，這已非企業界的競爭，而是國家與國家的博奕　，若說要外移，一時難以做到，且一旦外移，整個供應鏈要一起走，對台灣影響甚大，目前只能先觀察，先守住。

昇岱實業總經理江岱謙表示，川普對台灣課的對等關稅32%對台灣各行各業都有影響，不是只有工具機業者，川普的目的就是要讓製造商到美國設廠，使國內需求減少，迫使聯準會降息，減少國債的利息。

江岱謙表示，但台灣二百多家工具機業者，有能力到美國設廠不過五、六家，而且川普非常強勢，他認為並不容易協商，他已聽到有美國客戶已要求台灣業者不要出船，若是出海，便只能暫停港口不要出貨，甚至寧可虧損訂金，而要求暫停出貨。

江岱謙悲觀的說，目前台灣的工具機業者只有兩條路，不是到美國設廠成為供應鏈，不然就是另覓關稅較低的國家來設廠。

僑光鐵工廠董事長張瑞芝表示，很多機械廠商的毛利只有十五%，而美國課關稅達三十二%，等於是廠商做一單賠一單，要如何營業下去?雖然客戶可以理解，但不會允許一下子產品漲到三十二%，一定要求業者部份吸收，呼籲政府要努力跟美方協調將關稅降低，雖然台灣的半導體很重要，但是傳產也很重要，是工業的基礎，希望政府能努力去談判協商。

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