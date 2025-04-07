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名師解盤》黃文清：台股短線觀察量能變化、融資餘額減肥程度

2025/04/07 15:14

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

大家好，在我們台股休市的這個期間，也就是我們清明假期期間，川普公布對等關稅的稅率，這個稅率遠超於市場的預期，尤其像柬埔寨、越南、中國、台灣這邊，其實都面臨比原先市場平均預期的20%至25%的稅率來的高。當然第一時間就影響到美國科技股，美國股市是重挫的，尤其科技股的表現特別弱勢。

亞洲股市在上週也受到明顯的影響，包括今天一開盤日股也出現大跌局面。連番的下跌，累積的跌幅就反映到今天台股開盤的走勢，普遍都是下跌，或者是跌停。整體跌勢是累積這幾天國際市場表現，影響到這麼大的跌幅。

回到整個實質面，過去的歷史經驗，這種巨幅下跌、利空衝擊的下跌，最重要的關鍵，就是融資餘額能夠有效去化。這裡面當然就包含了融資餘額的減肥，當然量能如果能夠有效的明顯增加，自然而然對於融資去化是有幫助的。

同時政府這邊的限空令，也能讓空頭氣焰能夠有所壓抑，至少空頭不要在這邊落井下石，這個其實是非常重要的。

當然從需求的角度來看，也就是買盤，透過政府的四大基金也好，未來國安基金開會是不是要護盤，還是自主性跌到相對低點，融資餘額去化之後，搶反彈的買盤，這個其實都會有助整個指數快速的回穩，跌深反彈。至少量能增加之後，我想很快時間，在未來這1、2天，就有機會看到量能一個增加止穩動作，而且有機會反彈。

至於說反彈的幅度，後面還是要觀察整個國際市場對於對等關稅訊息的變化，尤其包括像是越南跟柬埔寨都要去做協商，目前傳出50個國家。台灣這邊當然也表明正面態度，從5大的策略方向去著手，包括把關稅可能就降到0，或者說做一些關稅協商，透過購買國防支出武器，或是其他像是農產品、天然氣等等，來降低貿易逆差，甚至擴大美國這邊企業的投資等等，都是針對這一次整個關稅的議題來做對策。

如果能夠很快速，盡量越快越好，能夠跟美國取得這個協議，不管是把關稅部分降低也好，還是時間往後後延，這個其實都會有助於市場的穩定跟回升。

短線上最重要的，就我剛提到的，量能的增加、融資餘額的減肥、短線籌碼的去化、穩定籌碼的增加，就有助股市快速的跌深反彈。

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