只有企鵝也不放過？美對無人島課稅防中國規避關稅

美國商務部長盧特尼克近日為川普政府在新一輪關稅政策中將無人居住的南極企鵝島列入名單一事辯護，聲稱這是為了防止中國與其他國家利用地理漏洞轉運貨物，規避美國關稅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnik）近日為川普政府在新一輪關稅政策中將無人居住的南極企鵝島列入名單一事辯護，聲稱這是為了防止中國與其他國家利用地理漏洞轉運貨物，規避美國關稅。

綜合外媒報導，川普政府近期宣布針對約60個國家實施基本10%關稅，引發全球關注。不過更令人錯愕的是，名單中竟包含南極附近完全無人居住的赫德島（Heard Island）和麥克唐納群島（McDonald Islands）等澳洲領土，這些地區除了企鵝以外幾乎沒有任何常住生物。

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盧特尼克在哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對全國》（Face the Nation）節目上受訪時被主持人布瑞南（Margaret Brennan）質疑，為何要對這些「只有企鵝的地方」徵稅。他回應表示，總統認為不應讓世界上任何一個角落成為中國或其他國家避稅轉運的管道，「我們不能讓這些荒謬的漏洞繼續存在」。

即使布瑞南追問，赫德島等地區偏遠、嚴寒，實際上不具轉運功能，盧特尼克仍堅稱此舉是必要預防措施，指出過去確實曾發生國家透過第三地避開美國貿易制裁的案例。他重申：「川普總統決心堵上所有可能的漏洞，不論這些地區看起來多麼不可能。」

盧特尼克進一步強調，美國的貿易逆差是國家安全問題的一環，川普的目標是在美國本土推動關鍵產業的回流與重建，包括藥品、半導體、鋼鐵、鋁與造船等。他表示：「美國的偉大，必須建立在美國土地上。」

面對外界對政策全面性與實用性的質疑，盧特尼克最後強調，川普已厭倦讓其他國家「占美國便宜」，此舉是為了讓美國在經濟與產業競爭中不再處於劣勢，無論是哪一塊土地、哪一個角落，都不能成為漏洞。

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