川普關稅重創金融市場 保德信投信：醫療、基礎建設影響低

川普關稅重創金融市場，保德信投信認為醫療、基礎建設影響低，可分批布局。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國總統川普對等關稅政策重創全球金融市場，保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，醫療產業、基礎建設受到的影響相對較低，主要是這些產業具備剛性需求，且多屬於內需導向型產業，投資人可分批布局。

葉家榮認為，醫療產業、基礎建設受影響程度相對較低，主要原因在於這些產業具備剛性需求，且多屬於內需導向型產業。醫療產業因不可或缺的特性，需求穩定且不易受外部經濟波動影響，基礎建設產業則因政府支出及公共工程需求持續存在，能在經濟壓力下保持一定的韌性，這些產業的內需特性在面對國際貿易摩擦時，能夠減少外部衝擊，維持穩定的運營環境。

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債券市場方面，葉家榮認為，投資等級債券因殖利率走低而成為避險工具，具備防禦抗波動功能，吸引資金流入以降低風險，加上目前持續擁有5%以上的收益優勢，將成為投資者在不確定性中尋求較穩健的選擇。

至於想趁股市大幅拉回時進場的投資人，他建議可採用「大額定期定額」策略，也就是將原先單筆拆成6-12份的資金，分批設定定期扣款買進，布局方向以長線多頭的全球股、美股及台股為首選，同時並以較不受關稅衝擊的醫療與基礎建設產業為布局標的。

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