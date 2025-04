阿克曼警告川普正在失去商界領袖信任 籲暫停貿易戰

美國對沖基金大亨阿克曼(Bill Ackman)。(路透資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)支持者、對沖基金大亨阿克曼(Bill Ackman)表示,川普正在失去商界領袖的信任,應該停止由他發起的貿易戰。

綜合外媒報導,阿克曼週日(6日)在社群平台X撰文表示,總統川普將關稅問題上升成為全球最重要的地緣政治議題,受到所有人的關注,到這裡一切都很好。其他國家確實也利用了美國,透過犧牲美國數百萬就業機會和經濟成長來保護當地產業。

阿克曼指出,美國完全支持總統修改對於該國不利的全球關稅體系,但是商業是一場信心遊戲,而信心取決於信任。透過對美國盟友和敵人徵收鉅額、不成比例的關稅,進而向全球發動經濟戰,此舉正在摧毀人們對於美國作為貿易夥伴、經商地和投資市場的信心。

阿克曼稱,總統有機會宣佈90天的暫緩期,透過談判解決不公平的不對等關稅協議,並為美國帶入數兆美元的新投資。

阿克曼指出,如果美方在4月9日對全球每個國家發動「經濟核戰爭」,商業投資將陷入停滯,消費者將勒緊褲帶,同時將嚴重損害美國在全球其他國家的聲譽,恐怕將需要需要數年甚至數十年的時間才能恢復聲譽。

川普上週宣佈將對幾乎所有貿易夥伴徵收大規模關稅,導致美股出現武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情高峰以來最糟的一週。

阿克曼表示,當市場崩潰時,新的投資停止、消費者停止消費,企業別無選擇只能減少投資並解僱員工。而遭受損失的不僅是大公司,中小企業和企業家將面臨更大的痛苦,幾乎沒有任何企業能夠讓客戶躲過一夕之間大幅增加的成本。

阿克曼強調,商業是一場信心遊戲,而川普正在失去全球商界領袖的信任,這將對美國和支持總統的數百萬公民產生極其負面的影響,特別是那些已經承受龐大經濟壓力的低收入消費者,這不是大家投票後希望看到的結果。

阿克曼向川普喊話稱,總統週一(7日)有機會宣佈關稅暫緩一段時間,藉機修復不公平的關稅制度,或者美國將走向一個自我引爆的「經濟核冬天」。

阿克曼隨後也在另一篇貼文中強調,自己非常尊重川普,以及他至今取得的所有成就,但阿克曼認為,川普「不是絕對正確的」,在4月9日以遠遠高出美國被徵收的關稅稅率對全球徵收關稅是一個錯誤。而正確的解答是將關稅暫停90天,以便總統有時間謹慎的、策略性的解決美國在歷史上不公平的全球貿易地位。

