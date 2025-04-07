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阿克曼警告川普正在失去商界領袖信任 籲暫停貿易戰

2025/04/07 10:56

美國對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）。（路透資料照）美國對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）支持者、對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）表示，川普正在失去商界領袖的信任，應該停止由他發起的貿易戰。

綜合外媒報導，阿克曼週日（6日）在社群平台X撰文表示，總統川普將關稅問題上升成為全球最重要的地緣政治議題，受到所有人的關注，到這裡一切都很好。其他國家確實也利用了美國，透過犧牲美國數百萬就業機會和經濟成長來保護當地產業。

阿克曼指出，美國完全支持總統修改對於該國不利的全球關稅體系，但是商業是一場信心遊戲，而信心取決於信任。透過對美國盟友和敵人徵收鉅額、不成比例的關稅，進而向全球發動經濟戰，此舉正在摧毀人們對於美國作為貿易夥伴、經商地和投資市場的信心。

阿克曼稱，總統有機會宣佈90天的暫緩期，透過談判解決不公平的不對等關稅協議，並為美國帶入數兆美元的新投資。

阿克曼指出，如果美方在4月9日對全球每個國家發動「經濟核戰爭」，商業投資將陷入停滯，消費者將勒緊褲帶，同時將嚴重損害美國在全球其他國家的聲譽，恐怕將需要需要數年甚至數十年的時間才能恢復聲譽。

川普上週宣佈將對幾乎所有貿易夥伴徵收大規模關稅，導致美股出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情高峰以來最糟的一週。

阿克曼表示，當市場崩潰時，新的投資停止、消費者停止消費，企業別無選擇只能減少投資並解僱員工。而遭受損失的不僅是大公司，中小企業和企業家將面臨更大的痛苦，幾乎沒有任何企業能夠讓客戶躲過一夕之間大幅增加的成本。

阿克曼強調，商業是一場信心遊戲，而川普正在失去全球商界領袖的信任，這將對美國和支持總統的數百萬公民產生極其負面的影響，特別是那些已經承受龐大經濟壓力的低收入消費者，這不是大家投票後希望看到的結果。

阿克曼向川普喊話稱，總統週一（7日）有機會宣佈關稅暫緩一段時間，藉機修復不公平的關稅制度，或者美國將走向一個自我引爆的「經濟核冬天」。

阿克曼隨後也在另一篇貼文中強調，自己非常尊重川普，以及他至今取得的所有成就，但阿克曼認為，川普「不是絕對正確的」，在4月9日以遠遠高出美國被徵收的關稅稅率對全球徵收關稅是一個錯誤。而正確的解答是將關稅暫停90天，以便總統有時間謹慎的、策略性的解決美國在歷史上不公平的全球貿易地位。

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