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航空貨運價量增 中菲行3月營收雙增

2025/04/07 10:27

中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行 （5609） 3月營收25.55億元，較去年同期成長 30.6%，亦較上個月增加 19.5%，累計1月至3月營收69.92億元，較去年同期成長 28.3%。

中菲行指出，3月空運市場，亞洲地區市場由於中國、臺灣、新加坡、泰國、越南和馬來西亞之間的原料和零組件運輸，貨運需求保持強勁，同時各國為規避美國關稅皆搶在3月底出貨，造成航空貨運進出口量上升及運費上漲。

海運市場方面，中菲行表示，隨著美國關稅政策及對中國製造或運營船舶可能徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單及貨物中轉效應，需求增加因而運價有所支撐。

進入4月，中菲行指出，面對美國即將實施的關稅政策，國際物流服務業將面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰，美國對全球各國徵收大幅關稅，現又遭中國、歐盟、印度等反制，對美運輸貨量預估進出口都會減少，然而亞太市場區間運輸依然旺盛，中菲行將透過明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局建構超過 150個實體通路，在亞太地區包括中國、臺灣、韓國、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可以增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量，同時中菲行透過資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System®），提供國際物流價值鏈的服務，加上透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化正確的業務擴展的能力，即便面對現今因美國關稅政策，地緣政治及紅海危機造成的混亂市場，中菲行仍有堅定信心，突破困境，以期達成良好的營運績效。

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