台股重挫破紀錄!反向ETF狂飆、美債ETF上漲。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股開盤跌破兩萬點大關，重挫逾2000點，不少投資人尋找「那些股票還是紅的？」事實上，反向ETF檔檔狂飆，美債ETF也上漲，期元大S&P原油反1（00673R）、富邦NASDAQ反1（00671R）、國泰美國道瓊反1（00669R）漲幅都超過10%，至於元大台灣50反1（00632R）、國泰台灣加權反1（00664R）漲幅也接近10%，元大美債20正2（00680L）漲幅則超過5.5%。

台股重挫，金管會則祭出「暫時性限空令」，不過今日台股開盤仍一瀉千里，不少投資人大嘆「開盤即收盤」，也有投資人搜尋「哪些股票沒跌停？」而避險資金湧入反向ETF與美債ETF。

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由於市場擔憂景氣將轉為蕭條，油價重挫使得元大S&P原油反1大漲14%，名列ETF漲幅第一，至於跌得最兇的美股，富邦 NASDAQ反1漲幅超過13%、元大S&P500反1與國泰美國道瓊反1漲幅也超過10%，復華香港反1（00651R）漲幅超過10%。

至於漲跌幅限制為10%的台股，元大台灣50反1與國泰台灣加權反1這兩檔漲幅也接近10%，美債ETF表現也不賴，元大美債20年正2、國泰20年美債正2漲幅都超過5%，元大S&P日圓正2漲幅超過4%。

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