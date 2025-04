桑默斯：市場恐持續動盪 經濟損失預估高達30兆美元

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers)。(美聯社資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers)表示,市場恐看到週四(3日)、週五(4日)美股的崩盤重演,並預估,關稅帶來的經濟損失恐高達30兆美元(約新台幣996.4兆元)。

《彭博》報導,桑默斯週日(6日)在社群平台X撰文表示,市場現在正在對美國自第2次世界大戰以來,所頒布最具破壞性的經濟政策做出反應。

上週四、週五美股血崩,桑默斯撰文指出,這是二戰以來標普500指數第4大的2日波動,另外3次分別出現在1987年經濟危機、2008年金融海嘯和2020年疫情。桑默斯補充,如此大幅度的下跌,代表未來可能會出現麻煩,人們應該非常謹慎。

川普宣佈對全球大規模徵收關稅後,美國和全球各地股市皆在上週被擊沉,標普500指數跌至近11個月最低,短短2個交易日蒸發了5.4兆美元(約新台幣179.3兆元)。

桑默斯在《美國廣播公司》(ABC)的節目「本週(This Week)」受訪時警告,關稅政策下,通膨將上升、經濟成長下滑、消費者支出也將下降,並稱,「幾乎無法避免」經濟放緩。

在談到川普關稅可能造成的衝擊時,桑默斯表示,經濟損失預估可能達30兆美元(約新台幣996.4兆元),相當於所有油價都翻倍。桑默斯補充,人們想要持有現金是正確的,美國現在需要的是扭轉這些政策,除非政策大轉彎,否則將遇到問題。

