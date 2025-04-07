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牧德：業務訂單沒有直接受關稅衝擊

2025/04/07 07:46

牧德：業務訂單沒有直接受關稅衝擊設備廠牧德（3563）表示，美國即將實施對等關稅政策，對該公司業務沒有影響。
（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕設備廠牧德（3563）表示，美國即將實施對等關稅政策，公司針對業務訂單、供應鏈、生產成本及財務資金等風險，進行相關盤點及檢視，尤其在業務訂單，牧德沒有直接受到關稅衝擊。

牧德指出，在業務訂單部分，該公司沒有直接受到關稅衝擊，因公司的PCB設備訂單集中亞洲國家，只有3%輸出美國，且已完成首批出貨，輸美訂單都採FOBB（Free On Board）交易條件，沒有任何關稅增加問題。

牧德表示，半導體設備也全是亞洲的訂單，且接單都來自體質良好的大型客戶，財務狀況相對穩健，呆帳風險也相對降低。

牧德說明，對生產製造成本的影響也有限，因美國品牌的零組件主要是工業電腦，若價格有不合理調漲，已備有替代商品可隨時取代，其他美製零件總價低於總成本0.2%。

中國對美加增34%關稅的影響，牧德也進行完整中國製零件供應鏈體系盤點，因中國製零件很少使用美製電子零部件，應不至於造成斷鏈，且漲價的主觀因素不大。

公司財務資金部分，牧德強調，目前無任何長期及短期借款，負債比約15%，資金水位充裕穩健。進一步考慮到中國萬一也對台灣同樣採取增加關稅時的衝擊，相關風險控管早在三年前已著手防範。目前該公司在昆山設有生產基地，當地供應鏈及生產準備已布建完成。另外，泰國廠房也已取得，必要時也可從泰國對中國出口。

牧德指出，這次世界性關稅對公司造成的直接風險不大，不過間接性風險如全面性物價上漲，甚至因經濟衰退造成市場萎縮，還需密切觀察與適時調整。

牧德表示，這波關稅衝擊，勢必會削弱或淘汰不少競爭對手，未嘗不是契機，該公司不排除在適當時機，審慎進行有互補綜效的投資或併購，以擴大營運規模及市占率。

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