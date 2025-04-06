WSJ：共和黨議員多對關稅「靜觀其變」 盼股市動盪盡快平息

美總統川普關稅政策引發國內民眾對經濟後果的擔憂。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普2日宣布的全球性關稅措施引發國際金融動盪，股市崩盤、經濟衰退等悲觀前景造成民眾恐慌，接踵而來的龐大民怨、請願共和黨議員首當其衝，但他們多數選擇正面看待川普關稅政策，採取「靜觀其變」對策，期盼股市與經濟動盪能夠盡快降溫，尤其是在2026期中選舉週期展開前平息。

德州參議員克魯茲（Ted Cruz）上週從美國汽車製造三巨頭通用、福特和克萊斯勒人士聽聞，關稅可能使汽車售價上漲約4500美元（約15萬台幣）。他希望關稅能夠發揮影響力，促使其他國家迅速降低貿易壁壘，如此一來美國也會調降稅率。但若情勢發展不如預期，恐造成劇烈後果，導向經濟衰退。

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部分共和黨議員指出，各行各業都有選民表達願意承受一段時期的負面後果，換取更加公平的產業競爭環境。以農產畜牧業者來說，對關稅戰的耐心預料會隨著後續到來的收割期開始消耗，且燃料、肥料價格等因素也會產生影響。其他議員僅期盼經濟在期中選舉開跑前穩定下來。

共和黨亦有議員對關稅展現強烈反彈立場。緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）為投票支持取消川普對加拿大進口商品施加25％關稅決議案的四名共和黨議員之一。她警告，關稅威脅已經驅使種子和設備價格上揚。

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