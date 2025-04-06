趕在川普關稅生效前出手？ 美國消費者開始大量搶購商品

在川普發布關稅政策後，美國消費者開始「搶購」部分未來可能會漲價的商品，包括汽車、3C產品、電器，甚至是日用品。圖為美國消費者前往蘋果專賣店試用iPhone。（歐新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4月2日發布對等關稅措施，影響遍及全球。在川普發布關稅政策後，美國消費者開始「搶購」部分未來可能會漲價的商品，包括汽車、3C產品、電器，甚至是日用品。不過有分析師建議，消費者應該要購買自己能負擔的起的東西，千萬不要為了應對關稅效應而負債。

綜合外媒報導，來自德州奧斯汀的古特雷茲（John Gutierrez）過去一年來一直考慮購買一台處理速度更快、儲存容量更大的筆記型電腦，來完成他的攝影工作，因此他看上一款來自台灣品牌的筆電。古特雷茲表示，他花了2400美元（約新台幣7萬9488元）訂購一台筆電，「我想我應該咬緊牙關現在就買下來，這樣我的筆電就能擁有最新的技術，而不必擔心關稅問題」。

請繼續往下閱讀...

來自紐約市皇后區的50歲教職人員佩格羅（Noel Peguero）表示，當他得知關稅政策消息後，馬上就先跑去購物，這幾天花了3500美元（約新台幣11萬5920元）購買汽車零件、園藝用品和電子產品，包括買給兒子40吋的海信（Hisense）液晶電視以及蘋果的Macbook。佩格羅告訴《美國廣播公司》，這些東西都是他原本要買的商品，為了避免關稅導致價格上漲，因此他決定提早購買。

Bankrate的高級產業分析師羅斯曼（Ted Rossman）表示，許多人面臨著儲蓄減少和債務增加的問題，因此他們可能沒有能力立刻大額購買或積累大量儲備資金，觀察關稅政策引起的搶購潮，羅斯曼建議：「從長遠來看，繼續開你現有的車一段時間，或者繼續使用舊廚房櫥櫃一兩年，可能更有意義。」羅斯曼提到，民眾有可能會出現各種債務，但不要因為「恐慌性購買」而讓債務變得更重，「急於大量採購通常不會有好下場」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法