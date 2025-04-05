川普促Fed快降息 鮑爾：關稅衝擊恐持續、不急於降息

鮑爾演說指出，新關稅的衝擊可能持久，聯準會將等待更多明確性，目前不急於降息。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾4日指出，川普政府遠高於預期的新關稅（對等關稅）可能產生長久影響，現在判斷貨幣政策的適當路徑還言之過早，因此聯準會不急於降息。他的說法已與先前他的「基本觀點」有別，即新關稅導致的通膨可能是暫時的，川普亦宣稱關稅引發的經濟放緩將是暫時性的。

鮑爾在維吉尼亞州阿靈頓的商業記者會議上表示，由於存在許多不確定性，聯準會不急於採取利率行動。他補充，目前僅可確定，川普的新關稅遠高於預期，「對經濟的影響也可能相同，包含通膨上升、成長放緩」。

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他說，由於相關影響的持續性與規模仍不確定，因此對通膨的衝擊可能持續更長時間，「雖然關稅很可能導致暫時的通膨上升，但該影響也可能更加持久」。

他強調，「我們的職責是維持長期的通膨預期良好錨定（well-anchored），並確定物價一度的上漲不會演變成持續的通膨問題；我們目前的處境很好，得以在考慮調整政策立場前，等待經濟狀況更加明朗」。

鮑爾重申，「隨著時間推移，你會了解更多，很難說什麼時候會確切知道，但顯然，這個了解過程正在進行中」，他暗示5月6日至7日的政策會議不會降息。

研究機構MacroPolicy Perspectives創辦人科羅娜多（Julia Coronado）指出，由於美國的通膨高於目標，且川普的新關稅過高，因此聯準會無法採取2018、2019年貿易戰時的因應行動，為經濟提供保障。她預期今年下半年美國將陷入衰退，她說，「即使聯準會認為必須降息，他們也會更晚，更緩慢降息，因為美國仍處於通膨衝擊之中」。

在鮑爾演說不久，川普在其社群平台「真相社交」（Truth Social）上發文，「這將是聯準會主席鮑爾降息的完美時機，但他總是『延遲』，但他現在可以改變形象，而且迅速。降息！鮑爾，停止耍政治」。

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