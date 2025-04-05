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賴總統會見科技業高管 討論美國新關稅

2025/04/05 19:40

美國總統川普宣布對數十個貿易夥伴徵收全面進口關稅，台灣對美國擁有貿易順差，其產品面臨32%的關稅。（路透資料照）美國總統川普宣布對數十個貿易夥伴徵收全面進口關稅，台灣對美國擁有貿易順差，其產品面臨32%的關稅。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周六（5日）報導，台灣總統賴清德週六會見科技業高管，討論如何應對美國的新關稅，並承諾確保台灣的全球競爭力並維護台灣的利益。

美國總統川普週三宣布對數十個貿易夥伴徵收全面進口關稅，其中包括台灣，由於台灣對美國擁有巨大的貿易順差，其產品面臨32%的關稅。不過，美國的關稅並不適用於台灣的主要出口產品半導體。

賴清德的發言人郭雅慧在一份聲明中表示，賴總統在官邸會見這些科技高管，討論如何應對「互惠關稅政策帶來的全球經濟和貿易挑戰」。她沒有透露具體有哪些公司出席，只說有幾位來自資訊和通訊技術（ICT）行業的代表。

賴總統希望給予產業最大支持，穩定經濟情勢，確保台灣產業的全球競爭力，並維護國家利益與經濟持續穩健前進。

台積電沒有立即回應評論請求。台積電將於4月17日公佈第一季業績，目前正處於靜默期。

週五，台灣政府宣布向企業和產業提供880億新台幣（26.7 億美元）的財政援助，以應對美國關稅的影響。

台灣認為這些關稅不合理，並表示將與美國進行討論，但尚未宣布採取任何報復性關稅。

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