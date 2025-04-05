對等關稅恐推升通膨經濟成長放緩 川普籲聯準會降息

〔中央社〕美國總統川普日前宣布將對多國課徵對等關稅，引發全球股巿暴跌並推升美國通膨的憂慮。不過，川普今天再度向美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾喊話說，這將是降息的「完美時機」。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，這將是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）降息的「完美時機」。他還批評，鮑爾總是「動作慢」，但他現在可以改變形象。

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1月底重返白宮的川普表示，「能源價格下跌、利率下降、通膨減緩，甚至蛋價也跌了69%，且工作機會增加」，一切都在2個月以內發生。他向鮑爾喊話降息，「別再玩政治了」。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，鮑爾今天在維吉尼亞州的一場活動表示，白宮發起的貿易戰對經濟造成的確切影響尚未明朗，但可能會比預期更加擾亂經濟，導致經濟成長放緩並推升物價。

他說，聯準會官員需要一些時間來評估川普政府的關稅政策如何發展及央行該如何因應。

「儘管不確定性仍高，但現在越來越明顯的是，關稅上調幅度將大幅超出預期」，鮑爾指出，這對經濟也可能有同樣影響，「包括通膨上升及成長放緩」。

美國財經媒體CNBC報導，鮑爾表示，聯準會將等待情勢更加明朗，才會考慮任何政策立場調整，「現在要判斷貨幣政策的適當路徑還為時過早」。

上任以來狂揮關稅大刀的川普2日宣布新一輪關稅措施，將對大部分輸美商品課徵10%關稅，以及對約60個國家徵收11%至50%不等的「對等關稅」。

聯準會稍早於3月19日宣布利率再次按兵不動，維持在4.25%至4.5%區間。鮑爾當時在記者會指出，美國通膨開始升溫，部分是因為川普的關稅政策。（編輯：徐睿承）1140405

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