美股熊來了！道瓊崩跌逾1700點 市值王蘋果跌破3兆美元大關

道瓊週五早盤崩跌逾1700點，市值王蘋果跌破3兆美元大關（美聯社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰全面升級，全球金融市場拉響衰退警報，在投資人集體踩下風險煞車，美股繼週四暴跌，週五持續慘遭血洗，道瓊大跌逾1700點，摜破38000點，而市值王蘋果也跌落神壇，週五股價再大跌近6%，市值跌破3兆美元大關，短短2天，市值蒸發4931.72億元美元（約新台幣16.38兆元）。

中國4 日 宣布，自 4 月 10 日起將對所有進口自美國的商品徵收 34% 的關稅，並將16美企列出口管制名單、11家列入不可靠實體清單，也對7種稀土相關物品實施出口管制。

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在美中貿易戰全面升級後，美股連續第2日崩跌，道瓊繼4月3日下跌 1679點之後，4日早盤再度重摔1729點，指數不僅摜破4萬點大關，接連失守39000點，一度觸及38816點，跌逾4%，截至美東時間11點27分，暫報39243.44點，跌1302.49點，或3.21%。

不僅道瓊暴跌，其他3大指數也持續重挫，標普500暫報5198.28點，跌3.67%，或198.31點，而那斯達克則報15946.66點，跌603.95點或3.65%，從高點來，跌幅超過2成，陷入熊市，至於費半則持續大崩盤中，報3677.69點，跌215.99點，或5.55%。

在科技股遭瘋狂拋售下，全球市值王蘋果，股價持續血崩中，繼週四暴跌9.25%，週五續崩，早盤跌近6%，股價觸及191.06美元，市值摜破3兆美元大關，只剩2.87兆美元，在短短不到2天，市值蒸發4931.72億元美元，不過，急殺後，跌勢微幅收斂，截至美東時間11點40分，報194.03元，跌9.16美元，或4.51%。

7巨頭成員也全面更拉回，其中又以特斯拉最慘，跌近9%，輝達跌逾6.7%、Meta跌逾4%、亞馬遜、Google與微軟跌逾1%，跌勢相對輕。

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