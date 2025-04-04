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美國關稅衝擊》簡化通關 財部推全免裝箱單、海關遠端稽核

2025/04/04 20:06

財政部提出「保稅區通關全免裝箱單」、「擴大實施海關遠端稽核」兩項簡化通關措施。（圖取自行政院直播）財政部提出「保稅區通關全免裝箱單」、「擴大實施海關遠端稽核」兩項簡化通關措施。（圖取自行政院直播）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院今（4日）召開 「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，財政部提出「保稅區通關全免裝箱單」、「擴大實施海關遠端稽核」兩項簡化通關措施。

為降低廠商通關的行政成本，財政部長莊翠雲指出，財政部提出「保稅區通關全免裝箱單」措施，也就是保稅業者按月彙報報關案件，免再提供裝箱單。

受惠對象涵蓋科學園區、保稅工廠、保稅倉庫、物流中心、科技產業園區、農業科技園區及自由貿易港區，約1224家廠商。

莊翠雲說明，該措施實施後，廠商出貨給保稅區、課稅區的相關供應鏈案件，每個月僅需彙整成1張報單即可，無需逐一填寫裝箱單，總計業者每月可減少製作約20萬份裝箱單，並節省每月10萬小時的作業時間，可望有效降低廠商的行政成本。

另一項降低行政成本的措施是「擴大實施海關遠端稽核」，莊翠雲說明，海關建置保稅智慧服務平台，同上述1224家廠商皆可透過電子傳輸相關帳冊，由海關實施遠端稽核，透過該服務平台傳輸，可減少海關實地查核，減輕對業者的行政干預，也可減輕業者的法遵成本。

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