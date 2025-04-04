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美國關稅衝擊》財部祭貿易融資利息減碼至1.5％

2025/04/04 18:49

財政部長莊翠雲指出，中小企業或受美國關稅政策衝擊較大的企業，貿易融資利息年利率可減碼至1.5%。（圖取自行政院直播）財政部長莊翠雲指出，中小企業或受美國關稅政策衝擊較大的企業，貿易融資利息年利率可減碼至1.5%。（圖取自行政院直播）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院今（4日）召開 「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，財政部長莊翠雲指出，中小企業或受美國關稅政策衝擊較大的企業，貿易融資利息年利率可減碼至1.5%，每家每年可減收利息最高600萬元。

莊翠雲說明，財政部提出「出口廠商2000億元貿易融資利息減碼」、「出口廠商投保1650億元輸出保險費用減免」等兩項金融支持措施。

莊翠雲說明，為強化廠商出口競爭力，就要降低廠商資金成本，因此財政部編列120億元經費提出「出口廠商2000億元貿易融資利息減碼」，以2000億元貿易融資規模給予廠商利息減收。

申請資格與適用對象上，莊翠雲說明，凡是外銷實績和其相關產業產業，且其票、債信及營運情形正常的廠商，同時營收較基期衰退15%，就符合申請資格。

依據方案，符合資格的廠商貸放年利率可減碼1%，每年可減收利息最高500萬元，其中，中小企業或是經主管機關認定受美國關稅政策衝擊較大者，年利率可減碼至1.5%，每家廠商每年可減收利息最高600萬元。

案件受理後，可回溯至衰退月份起適用利息減碼，該方案受理單位是輸出入銀行及其簽約承辦的金融機構。

另一項金融支持措施是「輸出保費優惠」，財政部提出20億元預算經費，提供出口廠商投保輸出保險總額度1650億元的承保規模，給予輸出保險費用的減免，目的是鼓勵廠商善用輸出保險拓展新市場，減少對單一地區依賴。

莊翠雲說明，只要廠商具備出口美國外銷實績或其關聯產業的廠商，營收較基期衰退達15%，徵信費最低可以1折計收，例如，對國外買主徵信費用原訂是3000元，廠商就只需支付300元，保險費最低也以1折計收，該方案受理單位也是輸出入銀行及其簽約承辦的金融機構。

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