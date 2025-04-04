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美股七雄一瀉千里 市值1天蒸發34兆

2025/04/04 07:12

美股七雄股價大跌。（法新社）美股七雄股價大跌。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普對等關稅重擊股市，美股七雄（蘋果、亞馬遜、特斯拉、Alphabet、微軟、Meta和輝達）週四遭到無情拋售，短短一天市值蒸發1.03兆美元（約台幣34.1兆）。

CNBC報導，川普對等關稅政策後，市場出現避險氛圍，科技股慘遭拋售。科技股佔比較高的那斯達克指數週四暴跌約6%，創下2020年以來最大單日跌幅，美股七雄週四市值蒸發超過 1 兆美元。

其中，市場擔心川普關稅計畫將損害蘋果公司在海外的利潤，蘋果週四跌幅超過 9%，經歷五年多來最糟糕的一天，市值蒸發3109億美元（10.3兆）。

川普簽署行政命令，取消從中國、香港輸往美國小額包裹的「小額豁免」（de minimis exemption）措施，新措施將於美東時間5月2日凌晨零時1分生效，重創亞馬遜股價，該股週四下跌約 9%，創下 2022 年以來最大單日跌幅，市值蒸發1865億美元（約台幣6.19兆）。

人工智慧巨頭、散戶最喜歡的輝達則下跌逾7%，市值蒸發2103億美元（約台幣6.98兆）。META跌9%，市值減少1325億美元（約台幣4.39兆）。Alphabet跌4%，市值蒸發765億美元（約台幣2.53兆）。

微軟跌2.4％，市值縮水671億美元（約台幣2.22兆）。特斯拉跌5.5%，市值少了497億美元（約台幣1.65兆）。

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