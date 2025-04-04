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川普關稅攻勢一波波 WTO：全球商品貿易量恐萎縮1%

2025/04/04 03:54

〔中央社〕世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉今天示警，美國總統川普對全球發起的關稅攻勢，可能導致今年全球商品貿易量整體萎縮約1%。

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天宣布對全球各國徵收一系列比預期下手更重的關稅後，伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）警告，這些措施將「對全球貿易和經濟成長前景產生重大影響」。

川普1月重掌白宮後已祭出其他關稅，昨天他又對所有國家祭出10%的進口關稅，並對數十個特定國家的進口產品徵收更高額關稅，包括美國最大貿易夥伴中國及歐盟。

伊衛拉在聲明中表示：「儘管形勢變化迅速，我們初步預測，這些措施再加上今年年初以來採取的措施，可能會導致今年全球商品貿易量整體萎縮約1%。」

她指出，這比WTO之前的預測值減少將近4個百分點。

伊衛拉並敦促WTO成員國以負責任的方式應對美方措施引起的緊張局勢。她說：「我對這種下滑情況深感憂心，也擔心局勢可能惡化成關稅戰，冤冤相報而使得貿易量進一步下滑。」1140404

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