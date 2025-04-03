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川普關稅衝擊》股市殺聲隆隆 航海王溺水

2025/04/03 16:05

美國總統川普宣布激進的對等關稅後，歐股開盤走跌，航運巨頭馬士基（Maersk）早盤重摔。（路透）美國總統川普宣布激進的對等關稅後，歐股開盤走跌，航運巨頭馬士基（Maersk）早盤重摔。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布激進的對等關稅後，引爆亞股3日暴跌，歐股開盤也跟著急殺，有全球貿易晴雨表之稱的航運公司馬士基（Maersk）早盤重摔7%。

川普祭出核彈級對等關稅後，股市血流成河，日經指數盤中一度下跌1623點，終場下跌989.94點、2.77%，收34735.93點，失守35000點，跌幅0.76%。南韓綜合指數也較前1交易日下跌19.16點，跌幅0.76%，中國A股3大指數同樣全線下跌。

歐股也重挫，STOXX 600 指數早盤下跌 1.3%，英國富時 100 指數早盤下跌1.3%，法國CAC 40指數和德國DAX指數下跌幅度更大，分別下跌2.15%和2.5%。

擁有全球供應鏈的大型零售企業遭受衝擊，德國運動服飾零售商阿迪達斯慘摔9%。航運巨頭馬士基被廣泛視為世界貿易晴雨表，3日早盤也下挫 7.1%。

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