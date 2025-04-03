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對等關稅衝擊》工商團體籲速與美談判保障台商

2025/04/03 15:45

三三會理事長林伯豐。（資料照）三三會理事長林伯豐。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普出對等關稅，台灣稅率高達32%，工商團體均表示，主要競爭對手稅率皆低於我國，產業會面對更競爭激烈的國際環境，需要政府有推出創新而有力的作法；三三會理事長林伯豐更喊話政府停止內耗，盡速召集專家與美方談判，且「不能照章全收」，要為台商爭取保障，企業本身則需重新評估和調整供應鏈配置，增強自身競爭能力。

川普於美東時間4月2日簽署行政命令並宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，工總指出，台灣的32%稅率，比南韓25%、日本24%都要高，歐盟也才20%關稅，對產業衝擊更為激烈。

工總表示，川普提高關稅範圍大、稅率高，連同鋼鋁、汽車零組件加徵關稅25%，加徵關稅範圍涵蓋台灣出口美國的主要產品類別，包括電子產品、機械產品、運輸設備、鋼鐵、鋁及其製品等；此次雖排除晶片，但是對伺服器及出口到美國的ICT終端產品中含有台灣晶片的產品課稅，工總認為「衝擊非常大」。

林伯豐則表示，政府不能照章全收，應優先考量國家利益，停止內耗，儘速召集經貿專家及企業代表制定對策，並組成談判團隊，與美國進行關稅談判，爭取對台灣最有利的條件。

林伯豐也說，未來台灣對美投資一定會增加，政府應積極與美國洽簽台美投保協定、台美避免雙重課稅協定，為台商爭取保障。

另外，政府應以政治智慧來處理兩岸關係，持續推動兩岸經貿交流，穩定對中國的出口市場，以降低關稅戰的衝擊。

他更提醒企業，要重新評估和調整供應鏈配置，加大研發投入，開發高附加價值的新產品，透過技術升級，提升產品品質和生產效率，以保持並增強在美國及國際市場上的競爭力。

行政院將就此高額關稅不合理及對台灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，工總深表贊同；並建議府院都要「趕快動起來」，做好分析及準備，組成跨部會合作小組因應川普新政的衝擊已經是基本，重要的關鍵是政府應推出創新而有力的作法。

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