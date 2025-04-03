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32％關稅衝擊！機械公會莊大立：日韓歐都比台灣低 憂客戶轉單

2025/04/03 14:10

美國祭出對等關稅，但日韓歐競爭對手稅率低於台灣，機械公會擔憂客戶轉單。（記者林菁樺攝）美國祭出對等關稅，但日韓歐競爭對手稅率低於台灣，機械公會擔憂客戶轉單。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國正式宣布課徵「對等關稅」，其中，台灣稅率高達32%，去年美國已躍居我機械出口第一大市場，機械公會理事長莊大立表示，業界關切日本、韓國、歐盟等稅率都比台灣低，主要競爭對手的稅率竟都比台灣還要低，原本台灣就沒有FTA（自由貿易協定）保護，「壓力會很大」。

美國對主要貿易國中國課徵34%、歐盟20%、日本24%、南韓25%，而台灣稅率則是32%，超乎預期。根據統計，2023年機械業出口美國、中國並列第一，出口金額分別約69.3億美元，占比均為23.5％，但2024年出口美國金額達71.9億美元，已正式躍升為台灣機械出口第一大市場。

莊大立直言，先前雖有預料台灣難逃川普關稅，但沒料到稅率會這麼高，尤其台灣機械業要與鄰近日、韓、德國等中高階機種競爭，日韓甚至歐盟的稅率都比台灣還要低，就連以低階、標準品為主的中國，稅率34%，僅比台灣高2個百分點。

他坦言，這是業界最擔心的狀況，台灣已經很難洽簽FTA，過去我機械出口美國有5%以內關稅，現在川普若又祭出不對等關稅，會「拉大差距」，對銷美的廠商而言，客戶很有可能就會轉單到稅率較低國家。

而機械公會原本預期今年機械出口可成長5-10%，莊大立說，景氣已經是低谷，大家期待景氣該好轉，但關稅會對全球景氣再帶來變數，且多個國家都課稅，也不知道該怎麼分散產線、分散市場，但還是會與經濟部等單位溝通，替機械品項爭取豁免、降稅或其他協助措施。

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