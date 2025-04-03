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美國關稅重拳！中國A股開盤下跌

2025/04/03 10:34

美總統川普宣佈對等關稅，中國股市今（3）日開盤下跌。（路透資料照）美總統川普宣佈對等關稅，中國股市今（3）日開盤下跌。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣佈徵收對等關稅，其中，中國加徵34％關稅，導致今（3）日中國股市開盤下跌，不過，在貴金屬板塊領導下，上證指數早盤一度翻紅。

上證指數開盤下跌30點或0.91％，以3319點開出；深證成指開盤跌128點或1.22％，10384點開出；滬深300指數，跌40點或1.05％，以3843點開出。

在川普關稅衝擊下，避險需求大增，推動黃金狂飆，金價持續在歷史高點徘徊。在貴金屬概念股帶動下，上證指數於上午9點45分翻紅，小幅上漲。

截至上午10點15分，上證指數跌0.25％，暫報3341.71點；深證成指跌1.10％，報
10397.18點。

川普在美東時間2日公佈對等關稅細節，根據圖表顯示，中國向美國綜合徵收關稅67％，因此華府決定向中國徵收34％對等關稅。對等關稅實施後，美國對中國商品的累計關稅稅率將升至54％，這接近川普在競選時提出的60％。

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