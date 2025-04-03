羅伯特清崎：白銀比黃金、比特幣更有價值

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）認為，白銀比黃金、比特幣更有價值。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（3日）表示，白銀比黃金、比特幣更有價值，並堅信白銀價格將「飆升」至歷史新高，在今年漲至每盎司70美元（約新台幣2318元）。

羅伯特清崎今稍早在社交平台X發文稱，他認為白銀比黃金或比特幣更有價值，因為白銀的需求正在增加，像是太陽能板、電子汽車、計算機、電子產品、武器系統、醫藥、水淨化等領域都對白銀有需求。另外，黃金和比特幣的供應並未減少，但白銀供應量卻在減少，且最重要的是，與黃金和比特幣相比，白銀是最便宜的。

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隨著金價突破歷史高點，白銀價格仍維持在歷史高點60%左右，羅伯特清崎認為，造成這種情況的原因，是因為白銀很有用，白銀價格幾十年來一直被壓低，以使工業界能夠負擔得起白銀。

但羅伯特清崎認為，這種操縱白銀價格的情況已經結束，他堅信白銀價格將「飆升」至歷史新高，到2025年可能會上漲2倍至每盎司70美元，認為現在是時候購買更多白銀的好時機。

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