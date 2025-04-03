路透：川普擬將關稅擴大至電腦領域 預計5月上路

《路透》報導指出，川普政府擬將關稅擴大至包括筆記型電腦在內的所有電腦領域。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《路透》針對聯邦公報通知中包含的關稅代碼分析，美國總統川普（Donald Trump）的25％汽車關稅每年將涵蓋價值近6000億美元（約新台幣19.89兆元）的汽車和汽車零件進口，另外，也將關稅擴展到包括筆記型電腦在內的所有電腦領域。

川普汽車關稅最新的更新顯示，關稅將包括150個汽車零件類別，這些零件將於5月3日起面臨關稅。入列的零件包括汽車引擎、變速箱、鋰離子電池和其他單價較低的主要零件，例如輪胎、避震器、火星塞線組和煞車油管。

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根據美國人口普查局資料，最新的4位數關稅代碼涵蓋了所有電腦，這是美國最大的進口類別之一，2024年進口額達1385億美元（約新台幣4.59兆元）。零件清單以及對這些進口產品徵收關稅的日期訂在5月3日，是在川普宣佈對所有美國進口產品徵收10％以上稅收之前披露。

川普政府官員表示，根據第232條國家安全關稅徵收關稅的汽車、汽車零件，將不會被另外徵收單獨的基準關稅或對等關稅。換句話說，汽車關稅不會與4月5日開始實施的新對等關稅疊加。

白宮已指示商務部在90天內建立流程，供國內生產商申請向其他進口零件徵收關稅，因此更多零件可能會被添加至關稅清單中。聯邦政府的通知也提到，針對符合美墨加協議產地規則的車輛，進口商只需要對訂單中「非美國」內容支付25％的關稅。

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