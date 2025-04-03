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川普關稅對全球市場意味著什麼 ? 外資解析1次看

2025/04/03 14:20

外資分析師分析，川普對等關稅對全球市場影響。（法新社）外資分析師分析，川普對等關稅對全球市場影響。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在白宮闡述了對等關稅政策後，美股恐慌情緒飆升，四大指數重挫，華爾街交易員們震驚不已。《彭博》指出，目前分析師和基金經理人正在仔細研究即將到來的進口稅細則。

對於川普關稅對全球市場意味著什麼？《彭博》也整理了幾家外資分析師的看法。

其中，JonesTrading Institutional Services市場策略師 Michael O’Rourke 表示，這次關稅的實際影響可能比先前預期的20%方案更糟，各國必然實施報復，局勢可能繼續升級。

Miller Tabak+市場策略師Matt Maley表示，川普政府似乎並不擔心這些關稅政策對市場產生的短期影響。未來幾週，企業財測將備受關注，如果獲利預估繼續下調，股市將面臨更大壓力。

Northlight Asset Management投資長Chris Zaccarelli指出，目前的對等稅率只是談判起點，最終透過談判能降低整體稅率。

Federated Hermes主管Steve Chiavarone說，如果對等關稅已是最嚴厲水準，那麼未来的消息將集中於各國如何談判降低關稅，這對市場反而可能是好消息。市場短期內會出現拋售，也創造了買入機會。

哥倫比亞線程針利率策略師Ed Al-Hussainy指出，這對經濟來說是一次具體的負面衝擊，我們必須提前充分考慮負面衝擊。

歸根究柢，對等關稅這是一項稅收，誰來支付這筆稅款還不確定，無論如何都不能將其視為增長利好。短期內對增長不利，通貨膨脹也會上升。

富蘭克林鄧普頓投資解決方案副投資長Max Gokhman認為，現在最大的問題是，各國能否像以往那樣輕易躲過互惠關稅的猛烈衝擊。

如果不能，一場真正的貿易戰席捲全球，那麼滯脹似乎有可能出現，只會留下受傷的輸家。然而，鑑於這仍是一個重大的未知數，我們暫時不會改變我們的立場，在各地區和各行業保持中立。

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