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川普關稅連發傷人傷己 2027年美國GDP縮水2.7％

2025/04/02 21:56

川普重返白宮以來陸續推出關稅措施，可能對全球經濟和貿易帶來衝擊，美國也將蒙受不小損失。（彭博）川普重返白宮以來陸續推出關稅措施，可能對全球經濟和貿易帶來衝擊，美國也將蒙受不小損失。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普2日將宣布對全球貿易夥伴徵收對等關稅，此舉將顛覆全球貿易體系，並帶來難以預測的經濟風險。歐洲央行總裁拉加德和日本銀行總裁植田和男均示警，此舉可能對全球經濟和貿易帶來衝擊，美國也將蒙受不小損失。

除了對等關稅，川普之前已對來自加拿大和墨西哥的大部分進口商品徵收25%關稅，對中國進口商品加徵20%關稅，對進口鋼鋁產品加徵25%關稅，對進口汽車加徵25%關稅將於3日生效。

拉加德2日接受愛爾蘭媒體訪問表示，川普計畫徵收的關稅將對全球產生負面影響，其損害的程度將取決於關稅的稅率、持續時間，以及是否能促成成功的談判。

拉加德指出：「我從未像過去幾週這樣多次提到『不確定性』這個詞，因為直到今天，也就是宣布對等關稅的這一天，我們根本還不知道美國的這個關稅對世界其他國家會有什麼影響。」

植田和男2日在國會表示，根據（對等）關稅的規模和範圍，川普的關稅措施將可能對受影響國家的貿易活動產生重大影響，另一個重點是家庭和企業信心將受到怎樣的影響，進而影響整體支出，不過在川普正式宣布之前，這些政策的整體情況仍不明朗。

這是川普上週正式宣布對進口汽車加徵25%關稅以來，植田和男首次公開發表評論，顯示他將繼續關注事態發展，同時避免對日銀的升息路徑是否有所改變做出表態。

高盛預測，各國對川普關稅措施所發起的抵制行為，包括減少前往美國旅遊，可能使美國今年的GDP（國內生產總值）減少0.1%至0.3%，以預估的美國27.7兆美元GDP計算，相當於損失280億美元至830億美元之間。

日本貿易振興機構（JETRO）預估，川普陸續推出關稅措施，將使2027年全球GDP將下跌0.6%，以國際貨幣基金（IMF）預測的全球GDP 127兆美元計算，相當於於損失7630億美元，美國本身受到的衝擊最大。

JETRO預估，美國2027年GDP將縮水2.7%，主要因為美國進口成本增加，最先吞掉的就是最依賴中國零件的美國企業利潤；其次，汽車關稅也將推升車價，使得消費者被迫縮減其他花費。

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