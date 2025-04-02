川普「解放日」關稅將至 童子賢：恐衝擊美國地位

和碩董事長童子賢表示，川普透過關稅打造的經濟戰線，欲讓美國再次偉大，但由於此舉將大幅衝擊美方長期與各國建立的夥伴關係，可能進一步撼動美國在世界上的領導地位。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普將4月2日稱為美國的「解放日」（Liberation Day），宣布將把關稅措施擴大延伸至全球輸美貨品，對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，川普透過關稅打造的經濟戰線，欲讓美國再次偉大（MAGA），但由於此舉將大幅衝擊美方長期與各國建立的夥伴關係，可能進一步撼動美國在世界上的領導地位。

童子賢認為，追溯數位科技近代史可見，從1950年代的電晶體、1960年代的積體電路、1970年代的動態記憶體相繼問世之後，1980年代之後個人電腦從美國發跡，台灣產業的製造能力幾乎從那個年代開始就同步跟上矽谷，形成至今雙方緊密的分工關係，數十年來，台灣跟隨著矽谷的知識進展與科技應用，世界上恐怕很少有地方能出其右。

請繼續往下閱讀...

童子賢舉例，英特爾（Intel）與美國半導體製造商Zilog在1974年至1976年發表8080微處理機與Z80微處理機時，神通（8122）、宏碁（2353）同步引進代理權，將最新微處理機技術介紹到台灣。而蘋果創辦人賈伯斯在1977年發表Apple II與1984年的麥金塔電腦之後，台灣幾乎同步引進，台北光華商圈滿街販售蘋果產品以外，也出現「相容機」。

此外，台灣企業後來也正式切入蘋果供應鏈，當時包括宏碁、廣達（2382）承接蘋果筆電製造，台灣的被動元件、連接器、印刷電路板、塑膠模具與金屬加工廠更取得美商訂單。台灣產業組織起遍佈台北到新竹的強大製造力，以及運用海外產能佈局，把美國品牌 IBM、惠普（HP）、戴爾（Dell）、蘋果的電腦從「大量製造」推向「海量製造」，1987年由張忠謀創立的台積電（2330）在了晶圓代工領域所作出的貢獻更是有目共睹。

川普關稅恐成「七傷拳」

童子賢觀察，美國在1980年代歷經石油危機之後，雖然國內工業、製造業產生的經濟利益逐年開始被高附加價值的服務業稀釋，但整體經濟轉型之下，美國社會變得更加富裕，因此，儘管美國在2023年的全球貨貿金額5.16兆美元，輸給中國的5.94兆美元，但在計入服貿之後，兩國仍能分庭抗禮。由此可見，美國的經濟除了貨品出口，也比以往更加依賴高獲利的服務業。

童子賢說，解析歷史的脈絡，可以發現當前台灣科技產業與美國客戶訂單「緊密黏著」是很自然的事，聽聞過去歐巴馬擔任總統時曾經請教賈伯斯：如何讓製造蘋果產品的製造線回歸美國？據說得到的答覆是「抱歉，總統先生，那些工作不會回來了」。目前美國總統川普透過關稅想要帶動製造業回流的做法，衝擊的是過去50年全球自現代化以來累積的產業特性與經濟實力，除了曲高和寡，也不排除降低未來美國在國際市場的話語權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法