台積電高雄最後一塊拼圖 都委會審議通過P4、P5廠變更案

台積電高雄P4、P5廠位置圖（紅線圈起處）。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄廠最後一塊拼圖，高市都委會今天（2日）審議通過台積電高雄P4、P5廠都計變更案，將加速南部半導體材料S廊帶的成形，為高雄帶來龐大的經濟效益與就業機會。

今天主持都委會的副市長林欽榮表示，目前台積電於楠梓產業園區已啟動P1-P3廠建廠，因應全球半導體產業的供應鏈轉變及製程布局需要，台積電於在P3廠東側啟動P4、P5廠房的都市計畫變更程序，強化高雄作為全球半導體製程技術中心的地位。

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都發局指出，此次都市計畫變更的擴廠計畫，已於今年3月5日高雄市環評審查委員會審查通過，並已公告審查結論，考量未來全期園區計畫道路與公共設施銜接、滯洪需求，將配置廠房生產區、廠區道路、停車場、緩衝綠帶等設施，變更面積約42.89公頃，預計116年完工。

都發局強調，配合新增國道1號楠梓園區匝道聯絡道、翠華路拓寬及新台17線南段及園區南路等工程陸續完工，將使園區聯外交通路網更完備，進一步加速周邊地區發展。

此外，高雄市都委會今天也審議台鐵高雄機廠變更案，該案於今年2月11日獲內政部都委會審議修正通過，今天修正重點包括4個部分，首先將完整保留的貨車工場，調整為社會福利設施用地，後續將開發為「高雄親子遊樂園區」，打造全台最大室內全齡免費遊樂園；其次為提升規劃彈性，特文（一）如作「社會住宅」使用，不受30%住宅使用比例上限限制。

第三是為保留廠區既有植栽，將停2用地與公2用地依原面積對調；最後，為確保南北向道路通至二聖路，保障私有土地所有權人重劃後建築權益，增訂建築退縮彈性，並放寬住宅使用比例限制。

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