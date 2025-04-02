裕隆集團為偏鄉童翻轉兒童節 300童樂玩車車

裕隆集團愛的里程數攜手格上租車，支持台灣公益聯盟的偏鄉小校共伴計畫，用移動服務串起新北市十分國小及山佳國小近300名學童，歡度一個「上課變下課」的快樂兒童節。（格上提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團愛的里程數攜手格上租車，支持台灣公益聯盟的偏鄉小校共伴計畫，用移動服務串起新北市十分國小及山佳國小近300名學童，歡度一個「上課變下課」的快樂兒童節。

「希望兒童節可以一直打籃球！」「希望上課變下課！」「我想吃冰淇淋！」新北市樹林區山佳國小學童向校長許下的願望，由裕隆集團愛的里程數平台整合格上租車及嘉晏光學等企業資源與台灣公益聯盟共同為孩子圓夢。

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透過偏鄉小校共伴計畫，讓山佳國小200多名學童，與平溪區僅有17名學生的十分國小在兒童節前夕相聚同歡。

一早17名十分國小的孩子已精神抖擻地在位於十分老街上的學校集合，格上租車出動LUXGEN n⁷接送車隊及裕隆城小巴也早早在現場準備，接駁孩子們一起到60公里外的山佳國小歡度兒童節。

迎接他們的是山佳國小校長林秀雲，還有「小學伴們」的熱情歡迎，在上課鐘聲響起後，正式展開各種「下課活動」。

兩校高年級的88個孩子，在SBL拿下二連霸、擁有7次奪冠紀錄的裕隆集團籃球隊派出現役球員黃宗翰、東方譯慷、涂亦含等人。

設計許多好玩的籃球遊戲競賽，滿足孩子想打籃球的願望，格上租車近20位志工也與小朋友混合編隊同場競技，陪伴孩子們在遊戲中展現拚勁。

超越遊戲與志工團隊合力搭建起「紙箱得來速」及組裝各式紙箱車，讓禮堂變身為得來速餐廳，每位孩子開著紙箱車一一點餐取餐，一起在禮堂「野餐」吃漢堡。

有孩子許願希望能有太陽眼鏡，「打籃球時才不會傷到眼睛」，在裕隆集團愛的里程平台串聯資源下，每位孩子都獲得一副由嘉晏光學捐贈的視力保健太陽眼鏡，孩子興奮地立刻戴上。

格上租車也送上全校17位孩子的願望禮物球鞋，孩子們迫不及待立刻穿上，開心到合不攏嘴。

格上租車總經理林群盛則指出，格上租車身為Team裕隆夥伴，整合共享車等移動服務及平台創新數位科技，為公益媒合資源、夥伴解決移動問題，綠能、電動車隊投入公益服務。

林群盛並表示，愛的里程數平台累積逾236萬公里里程，繞行台灣超過2500圈，除移動服務外，更透過平台影響力進一步串聯各種不同的夥伴關係及資源。

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