名師解盤》吳裕良：美關稅政策即將公佈 市場保守觀望

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

美國3月ISM製造業自前期50.3下滑至49，低於預期49.5，且跌破榮枯線。細看其積壓訂單下降、訂單指標下滑，顯示關稅細節不確定性使部分公司暫停投資計畫；與此同時，製造業庫存指標53.4，創2022年10月以來最高水準，部分原因為企業趕在關稅落地前加大進口備料，導致該數值的推升。

另外，國外廠商爭相趕在關稅議題時，提前生產出貨，導致原物料價格推升。但今年以來消費者需求放緩，生產商面臨轉嫁關稅成本與需求價格彈性的困境。目前美國民眾消費信心走跌、改買二手車、便宜替代品來降低家戶支出，市場消費動能收斂，間接影響勞動市場之活躍度。目前聯準會動向來看，偏向觀察且保留年內降息兩碼之手段，藉此因應下半年潛在勞動市場放緩之風險，美股指數短期呈現震盪走跌，市場趨向保守觀望。

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新台幣在3月中至今呈現溫和走貶，由於4月2日美國關稅公布前夕，市場已大幅降低曝險部位，且最新公布ISM製造業亦低於預期，使今日貶值幅度趨緩，約在33.2台幣兌1美元震盪；今日大盤略為止跌反彈，產業表現漲多跌少，電機機械、造紙、玻璃纖維等傳產表現穩健，而紡織、橡膠則表現疲弱。雖加權指數跌破月、季線，但自週一低點已有所止跌回升，目前市場等待關稅政策更多細節，終場上漲18.05點，收在21298.22點。

基本面來看，消費動能降溫、潛在通膨風險上升，關稅爭議不斷，台股雖基本面穩健且具競爭力，惟美國關稅區域廣泛，實際影響幅度未知，投資人可關注今年主流概念股，電子看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產部分看好電力、生技醫療和機器人概念股。

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