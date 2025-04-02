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台幣大反攻勁揚1.08角 收當日最高價33.088元

2025/04/02 17:35

新台幣絕地大反攻！勁揚1.08角，收當日最高價33.088元。（記者陳梅英攝）新台幣絕地大反攻！勁揚1.08角，收當日最高價33.088元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕 美國對等關稅公布前，台股收小紅，新台幣兌美元匯率則在午後絕地大反攻，一舉由貶翻升，勁揚1.08角，收在當日最高價33.088元，成交量放大至19.345億美元。

台股昨日報復性上漲近600點後，今日收小紅，漲18.05點，收在21298.22點，三大法人合計賣超29.85億元。其中，外資賣超29.85億元。

儘管外資仍維持賣超，但已連兩日賣超幅度縮小至30億元以內，由於台股接下來又是連續4天的長假，匯銀主管表示，外資該調節、該賣的已經差不多了，接下來就等對等關稅真正宣布後，再重新評估。

新台幣匯市今早還在消化部分外資賣股、匯出的資金，最低下探至33.251元，惟央行緊盯外資動向，不時進場拋匯阻貶，市場接收到訊號，午後出口商拋匯大軍也積極進場，加上外資匯出力道縮減，台幣由貶轉升，升破33.1元價位，盤中高低震盪1.62角。

根據央行統計，今日美元指數小升0.01%、韓元狂漲0.55%、新台幣大升0.33%、日圓反而小貶0.03%、人民幣與新幣皆貶0.04%。

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