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精誠建立新加坡營運總部 強化東南亞佈局

2025/04/02 15:24

精誠在新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部。圖左為精誠董事長林隆奮。（業者提供）精誠在新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部。圖左為精誠董事長林隆奮。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠精誠（6214）今日宣布擴大東南亞市場佈局，在新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部，提供台商在東南亞佈局所需的全球IT服務與在地金流、物流、商流服務支持。

精誠指出，未來台灣客戶可以透過SYSTEX Asia享有精誠集團在台灣提供的服務內容，而東南亞當地企業佈局中、港、台的IT服務需求也可經由SYSTEX Asia提供協助。

精誠也指出，其東南亞營運總部的前身是新加坡著名的資訊服務商NOA，藉雙方策略合作，精誠可擴大服務量能，成為一個擁有5000人規模，服務擴及馬來西亞、印尼、越南、中國、香港、日本與台灣的亞洲區域級資訊服務公司。

此外，精誠也說，除台商企業外，對於精誠在中國、香港提供服務的企業位移至東南亞，精誠也將透過SYSTEX Asia繼續提供其在東南亞市場所需的全球IT服務，建立區域級IT服務生態圈。

精誠也說，陸續引進在台灣提供的多元新型態服務，包含資安、雲端服務、金融科技等，精誠集團所提供的全球IT服務內容也將以新加坡SYSTEX Asia為中心，服務輻射至東南亞以及其他海外地區，可視為精誠在台灣提供服務的延伸。

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