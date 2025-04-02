電價轉彎是因大罷免？曾文生：對電價審議委員是污辱

台電董事長曾文生（左）接受專訪。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會上週五（3月28日）拍板上半年電價凍漲，在野黨大酸是電價與大罷免綁在一起，電價才轉彎凍漲。台電董事長曾文生今（2日）接受專訪表示，電價是穩定國家經濟，不能什麼事都從政治角度看待，且委員會有工商團體、消基會、學者等代表，這樣的批評對電價審議委員是污辱。

他強調，物價有僵固性，電價與物價漣漪大，台電一直是「通膨消波塊」，這點已經是主計總處乃至央行都認同，並肯定台電有發揮功能，政府手中要有穩定國內經濟的國營事業、政策工具，台電並非經營不善，而是政策性負擔讓台電財務壓力沉重，消波塊「需要補強」，防波堤需要做的更強固一點。

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他指出，台電今年估算，不漲電價虧損約500億元，但還有開源節流措施，也要看國際能源價格走勢，目前台電雖還不到「資不抵債」的狀況，仍有必要透過政府補貼，唯有台電財務健全，才可扮演好消波塊的角色。

曾文生強調，今年的虧損規模若可縮小，且能源價格沒有大幅度波動，最重要就是要透過預算撥補「處理累虧」，他指出，上千億元的預算，主要都是用於撥補2022、2023年因為國際燃料飆漲產生的虧損，撥補「主要打掉累虧」，台電財務才會更健康。

但曾文生坦言，面對用電成長、淨零排放及電氣化社會等多元目標，台電還是要不斷投資，穩定供電，會持續溝通爭取政府補助支持；但曾文生也表態，電價處理必須回到供電成本、售價、使用者付費等三原則，「長期還是要處理」，做出合理調整。

至於電價反轉凍漲，還扯上大罷免，要由新民意決定，曾文生強調，電價討論是在攸關國家民生經濟問題，電價審議會委員包括工總、商總、消基會代表，「你跟他們討論大罷免嗎?」。

他無奈指出，若什麼事情都從政治角度出發，工作要怎麼推動?國政不能單純從一個政黨角度來看待。曾文生說，因大罷免才凍漲電價的評論，是讓委員會「受到污辱」，怎麼可能在會上跟學者、專家、工商代表等討論大罷免。

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