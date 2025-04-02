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汎銓今舉行高階穿透電鏡廠區上梁 下半年可望啟用

2025/04/02 12:06

汎銓今舉行高階穿透電鏡廠區上梁，下半年可望啟用（汎銓提供）汎銓今舉行高階穿透電鏡廠區上梁，下半年可望啟用（汎銓提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料分析與檢測廠汎銓（6830）佈局長期營運，因應未來十年埃米世代製程材料分析商機，今舉行旗下高階SAC-TEM Center（球面像差修正穿透電鏡廠區）廠房上梁典禮，此廠房採用單樓層獨立式防振基礎、三層鋼骨耐震結構設計構造，預計於2025年下半年興建完成並進行承租，再安裝機台設備，全力客戶為晶圓代工大廠。

隨著AI技術長期發展趨勢，半導體製程邁向埃米世代，汎銓深化衝刺「埃米世代製程材料分析」、「矽光子光衰漏光斷光分析」及「美國AI客戶專區」三大業務方針，矽光子、AI晶片分析及精密工法技術是汎銓重心，明年貢獻營運會較顯著。

汎銓指出，旗下矽光子光損偵測裝置已取得台灣、日本發明專利，並持續進行歐美韓中專利申請流程中，目前AI客戶對檢測分析業務大更加大，有望帶動汎銓AI晶片暨矽光子相關檢測營收。

汎銓指出，半導體先進製程中微小的蝕刻、新材料複雜度提升，對於精準的材料分析（MA）技術服務需求殷切，汎銓旗下檢測分析據點及高階SAC-TEM Center廠房，都以高規格防振、耐震結構設計，引進最新檢測分析設備，因應客戶不同檢測分析需求進行廠區專區化。

因應半導體相關客戶檢測分析委案需求，加上各國推進建立當地半導體自主化政策商機，汎銓擴增整體材料分析（MA）產能及專業檢測人力團隊等佈局，其中，日本、美國地區營運據點將陸續於今年正式啟用。

汎銓指出，公司看待整體營運隨著矽光子、AI 晶片分析業務規模擴大，日本與美國新營運據點的加入，同時深化檢測分析技術研發，精進檢測分析委案服務管理，為未來營運注入相當有利成長條件，樂觀看待下半年營運優於上半年可期。

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