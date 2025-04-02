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三星去年休育嬰假員工人數位居南韓百大企業之首

2025/04/02 11:21

南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」2024年休育嬰假的員工人數位居南韓百大企業之首。（示意圖，資料照）南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」2024年休育嬰假的員工人數位居南韓百大企業之首。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《韓聯社》報導，南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」2024年休育嬰假的員工人數位居南韓百大企業之首。

根據南韓企業數據研究機構「CEO SCORE」今（2日）發布的最新研究數據顯示，2024年三星電子休育嬰假的員工達4892人，休假員工人數排名南韓百大企業中的首位。

不僅如此，三星電子2024年休育嬰假的員工人數較前1年（2023年）增加了422人，增幅也是南韓百大企業中最多的公司。

而2024年育嬰假使用率最高的企業，為南韓樂天購物樂天購物，育嬰假使用率高達80%，而育嬰假使用率最低的企業為南韓環境能源公司（SK Ecoplant），使用率僅1.2%。 

截至台北時間2日早上11點15分左右，三星電子股價暫報59200韓圜，漲幅0.68%。

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